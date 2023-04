Cambiaso si candida per giocare dall’inizio

La storia di Thiago Motta racconta come mai il tecnico abbia schierato un calciatore di rientro da infortunio al primo colpo. Potrebbe esserci una prima volta: con Andrea Cambiaso, di proprietà della Juventus, in prestito a Bologna, che i bianconeri avrebbero riportato a Torino a gennaio se la dirigenza rossoblù non avesse preteso di rispettare i patti estivi. Potrebbe essere lui la mossa a sorpresa in vista della sfida con i bianconeri.

Il giocatore è rientrato in gruppo a inizio settimana dopo l’infortunio all’inguine rimediato a Salerno. E’ tornato alla grande, ha spiegato Motta, che data l’emergenza in attacco e sulla fascia sinistra, nelle ultime ore ha provato anche Cambiaso nel ruolo di terzino con Kyriakopoulos avanzato: se sarà mossa solo mossa da partita in corso o una prova per capire le reali condizioni del giocatore lo dirà la rifinitura di oggi,

m. g.