Cambiaso sorride, Arna non ancora

Torna Riccardo Orsolini, che ha scontato la squalifica, ma per Verona Thiago Motta difficilmente recupererà altre pedine. In unfermeria Arnautovic, Soriano e Cambiaso. Da quest’ultimo arrivano buone notizie: il laterale sta ultimando il recupero dell’infortunio all’inguine sinistro rimediato a Salerno e ha aumentato i carichi di lavoro. C’è ottimismo per il suo ritorno tra i convocati con la Juve. Marko Arnautovic resta un punto interrogativo. Anche lui si è infortunato a Salerno, e il suo recupero dipende dal dolore, che varia di giorno in giorno: sarà rivalutato la prossima settimana, ma potrebbe saltare la Juve e rientrare nella trasferta di Empoli, se non ci saranno nuovi intoppi. Ad oggi resta il punto interrogativo sulla data del suo ritorno tra i disponibili, mentre Soriano rischia di aver finito la stagione e nella migliore delle ipotesi tornerà nelle ultime due giornate.