Campbell e Barron scalano posizioni

Non può essere un caso: nel giorno in cui filtrano notizie di complicazioni per il rinnovo di Dominguez, da Scozia e Inghilterra, tramite siti, giornali e social arrivano notizie di nuovi contatti per centrocampisti d’OltreManica. Tra i nomi più sponsorizzati, Josh Campbell (22) dell’Hibernian, mediano da 8 reti e 4 assist, rivelazione della Scottish Premier League insieme al nazionale Under 21 Connor Barron (21) dell’Aberdeen, autore di un gol e due assist nonostante una stagione iniziata in ritardo a causa di un infortunio al ginocchio prima e all’inguine poi. Rimbalza pure la notizia di nuovi contatti per il 18enne Jordan James del Birmingham, già incluso nella lista della nazionale maggiore gallese. Segno che il Bologna si muove, anche se di trattative vere e proprie ancora non ne risultano. Da ricordare anche le spedizioni in Argentina e Uruguay tra gennaio e marzo. Aspettando Saputo, la dirigenza inizia a sondare più terreni.