Campionati Europei Universitari 2023, cinque le delegazioni Unibo: ecco gli atleti che parteciperanno

Bologna, 14 luglio 2023 – L’Università di Bologna si prepara a invadere (pacificamente) l’Europa. Mai, come quest’anno, tante rappresentative sportive in giro per il Vecchio Continente alla ricerca di un trionfo europeo. Un anno fa erano state due (basket maschile e volley femminile), questa volta saranno ben cinque al basket maschile e al volley femminile si sono aggiunte il basket rosa, il taekwondo e il judo.

C’erano tanti giovani nella Sala VIII Centenario di via Zamboni 33, per onorare salutare, davanti al rettore Giovanni Molari, la partenza delle squadre (con annessa presentazione delle maglie Macron). Con la massima autorità accademica c’erano l’assessora allo sport e al bilancio del Comune, Roberta Li Calzi, il presidente del Cus Bologna Piero Pagni, il Sales Account Manager di Technogym Lorenzo Zitignani, il ceo di Macron Gianluca Pavanello e l’amministratore delegato di Virtus Segafredo Luca Baraldi.

Clima di festa. “E’ una bella tradizione che vogliamo portare avanti - dice il rettore, che alla fine si concede anche la foto di gruppo con i suoi ragazzi -. Abbiamo raccolto tanti risultati in passato. Vorremmo continuare”.

Scherza l’assessora Li Calzi, che si dice pronta a prendere una seconda laurea per tornare in campo e difendere il prestigio dell’Alma Mater Studiorum nel mondo del calcio. “Mi fa piacere che il numero delle delegazioni sia cresciuto. E mi fa piacere essere qua, come in passato”.

Se Gianluca Pavanello spiega la logica che ha portato al disegno delle nuove maglie - in questa stagione ci sono le righe e le stelline, tre per i successi del basket maschile, due per quelli del volley donne -, Luca Baraldi ricorda come Virtus faccia parte integrante della città. E per questo partecipa volentieri agli eventi, dando il via libera a ragazze del calibro di Olbis Andrè Futo.

Ci sono i capitani che scoprono le maglie. Valerio Cucci per il basket, Olbis Andrè Futo per le donne, Chiara Mason per il volley e, con loro, Betty Vuk del judo e Nicola Rosetti del taekwondo. Tutti freschi di laurea per giunta.

Judo e taekwondo saranno a Zagabria dal 20 al 23 luglio; il basket ad Aveiro in Portogallo dal 23 al 30 luglio; il volley a Braga, sempre in Portogallo, dal 16 al 23 luglio.

Nella squadra di judo, con Betty Vuk, troviamo Mattia Castellani, Riccardo Bertolini, Daniele Gasparri, Luca Villanova e Leonardo Cittadini. Il taekwondo risponderà con Nicola Rosetti, Ilaria Genitoni, Silvia Lombardi, Laila Harti, Lorenzo Soncin e Ayoub Sadid. Gli sport di contatto sono all’esordio agli europei universitari.

Con Chiara Mason (volley) anche Francesca Galli Venturelli, Dalila Modestino, Giulia Galletti, Sophie Andrea Blasi, Sara Fontemaggi, Amelia Bici, Sofia Migliorini, Elena Missiroli, Blerona Tasholli, il coach Leonardo Palladino e la team manager Serena Vece. Tre le partecipazioni del volley rosa e due gli ori continentali.

Con Olbis Andrè Futo (il coach sarà Jordan Losi che fu tra i primi a partecipare agli europei all’inizio del secolo) troviamo Beatrice Baldi, Alessandra Orsili, Elisabetta Tassinari, Arianna Landi e Serena Soglia. Nel 2016 le ragazze, nell’unico precedente, arrivarono quarte.

Con Valerio Cucci (coach Matteo Lolli, vice Matteo Galli, preparatore atletico Alessandro Vitti, accompagnatore Agostino Briatico) spazi per Gherardo Sabatini, Stefan Nikolic, Riccardo Visconti e Alberto Conti. In undici partecipazioni, il Cus Bologna vanta tre ori, due bronzi e la nona piazza conquistata un anno fa.