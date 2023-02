Campionati provinciali A Pianoro a caccia dei Jacobs del futuro

La Pianoro Sport Academy di Pianoro ospita domani, dalle 15, la seconda prova dei campionati provinciali indoor di atletica per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti. Le prove saranno sui 30 metri piani, 30 m ostacoli, salto in alto e lancio del peso. La manifestazione è organizzata dalla Sef Virtus e dalla Francesco Francia. L’impianto si trova in via Nazionale 1062 a Pianoro: in palio ci saranno 20 titoli provinciali. "È la prima volta che l’atletica approda a Pianoro e ci fa piacere che sia la Virtus a organizzare la manifestazione – sottolinea Stefano Cuccoli, presidente della Sef Virtus –. Siamo molto attivi anche da queste parti con un corso a Rastignano e uno a Pianoro, ma siamo partiti con un progetto che abbraccia l’Appennino, per primo San Benedetto Val di Sambro e Pian del Voglio a cui seguiranno a breve Monghidoro e Loiano".

E chissà se tra questi aspiranti velocisti in erba ci sarà un futuro Marcell Jacobs...