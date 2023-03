Campionato: definite le date dei playoff Si parte il 13 maggio, si finisce il 23 o 25 giugno

Nell’assemblea di Lega definite le date dei playoff che inizieranno il 13 maggio per concludersi con l’eventuale gara 7 di finale prevista per il 25 giugno in caso di partecipazione di una italiana alla Final Four di Eurolega o il 23 (Italia fuori dalla final four). Resta lo schema degli altri anni per lo svolgimento dei playoff con quarti e semifinali che si giocano al meglio delle cinque partite, mentre la finale al meglio delle sette. Approvati i parametri di ammissione e permanenza per il 2023-24 (inalterato il format delle ultime due stagioni). Il presidente Umberto Gandini si è complimentato con la nazionale per i successi con Ucraina e Spagna, che sono anche il frutto di innalzamento del livello tecnico del campionato di serie A.