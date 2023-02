Canovi garantisce: "Il Psg? Motta pensa solo al Bologna"

All’indomani della vittoria con l’Inter e del meno sei dall’Atalanta e nelle ore in cui il nome di Thiago Motta circola in ambienti Inter e Psg, arriva la notizia che tutti i tifosi rossoblù vogliono sentire. E con loro, lo spogliatoio: "Thiago Motta pensa solo al Bologna". Dettaglio che dettaglio non è, la dichiarazione arriva ai microfoni di Tmw Radio direttamente da Alessandro Canovi: ovvero l’agente del tecnico rossoblù. C’è chi approfitta dei momenti positivi per tirarsi la volata in chiave mercato. Non il tecnico, che a Bologna vede reali prospettive di crescita: personali e del club. "Lo conosco da una vita – insiste Canovi – Thiago è dedito al suo lavoro ed esclusivamente a quello. Andrà via? Andrà all’estero? Parliamo del nulla". Del suo futuro Thiago parlerà con la dirigenza rossoblù a Primavera, tra aprile e maggio, quando i contorni della stagione saranno più chiari e anche quelli dei rinnovi, per approfondire i progetti futuri, i programmi e capire quale percorso abbia in mente il club. Fino ad allora, il focus dovrà essere uno soltanto: "Ogni conferenza stampa parla del prossimo obiettivo, ossia la prossima partita. Pensa al quotidiano, non al resto. Più che il risultato conta la maniera in cui lo si ottiene, il percorso di crescita. Questa è la mentalità di Thiago, ossia giochiamocela. Con l’Inter ha fatto una signora partita, se avesse segnato Dzeko sarebbe stata dura ma alla fine l’ha portata a casa". E il Bologna cresce. Ma per Thiago e chi ne cura gli interessi una cosa è certa: "Niente viene per caso". Insomma, questo Bologna è una sorpresa che viaggia verso la trasformazione in realtà e il tanto atteso salto di qualità, con la media di due punti a garanelle ultime 14 giornate.

In casa Inter si parla di riflessioni in corso per la prossima stagione e il nome di Motta circola con insistenza. Come con insistenza circola in casa Psg: "A Parigi ha iniziato ad allenare con l’Under 19, tutti sappiamo cosa ha fatto in quel club da giocatore e cos’ha rappresentato. Che lo stimino è un dato di fatto. Lo scorso anno Leonardo disse che lo aveva contattato ma cose concrete non ci sono state. Oggi però Thiago pensa solo al Bologna, non pensa ad altro. Ha convinto i giocatori allenamento dopo allenamento, non parla di risultati ma di lavoro quotidiano. Per lui si devono sempre allenare al massimo perché questo poi porta risultati la domenica. Questa è la strada". Nessuna distrazione, quindi. Thiago detta la linea. Al Bologna e ai suoi rossoblù il compito di seguirlo.

Marcello Giordano