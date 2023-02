Capitan Fantinelli è l’ultimo ad arrendersi Thornton non incide e Panni rovina tutto

Thornton 4 (in 35’ 25 da tre, 3 rimbalzi). Un tiratore che non segna è una chitarra senza corde: non produce suono.

Aradori 6 (in 38’ 23 da due, 36 da tre, 7 rimbalzi, 3 assist). Unico tenue lumicino in attacco di una serata senza stelle.

Barbante 4,5 (in 27’ 38 da due, 2 rimbalzi, 2 stoppate). Subisce gli avversari e chiude il primo tempo con un -19 di plus minus.

Panni 4 (in 17’ 11 da due). Si unisce al coro dei nervosissimi e gioca col fuoco arbitrale nel momento di ripresa: fallo tecnico ed ennesimo errore di una gara da dimenticare.

Fantinelli 6,5 (in 37’ 68 da due, 7 rimbalzi, 6 assist). Fra i pochi a tentare qualche blitz nell’area senza catapultare dalla lunga, non riesce a portarsi il resto dei compagni in spalla.

Italiano 6 (in 23’ 25 da due, 14 da tre, 4 rimbalzi). Impatta bene ed è l’atteggiamento migliore visto in campo, ma come il capitano non ha la forza di trascinare tutti.

Cucci 5,5 (in 25’ 36 da due, 11 da tre, 3 rimbalzi). Due falli in pochi minuti lo condizionano: è fra i protagonisti della remuntada biancoblù, ma due tecnici lo mandano sotto la doccia.

Davis 4 (in 17’ 24 da due). Tendenzialmente quando fatica in attacco fa da contrappeso in difesa: ma non è questo il caso perché è una serata isterica e indecifrabile.

Giacomo Gelati