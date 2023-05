Capitano e anima: ora filtra ottimismo per il rinnovo di Nico

Nicolas Dominguez riflette e con lui Riccardo Orsolini: possibile apertura, alla voce rinnovo, per i due rossoblù in scadenza al 30 giugno 2024. Una settimana fa, di fronte all’aut aut del rinnovo con tetto di ingaggio a 1,5 milioni netti a stagione, giu entourage dei due calciatori avevano fatto sapere che non avrebbero forzato la mano per partire a parametro zero ma neppure avrebbero forzato per una partenza a parametro zero: ovvero che avrebbero valutato offerte in arrivo in estate. A questa presa di posizione il Bologna ha risposto facendo sapere che non sarebbero state valutate offerte inferiori ai 15-20 milioni. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato. All’argentino Motta ha offerto la fascia di capitano e parlato chiaro: per lui l’8 è un punto fermo e un leader del futuro Bologna e Orsolini con Motta è rinato, segnando il suo record di gol in A (9). Insomma, non c’è ancora nulla di scontato, ma alla voce Dominguez, prima ancora che per Orso, da Casteldebole filtra un nuovo messaggio: "Ci speriamo". Nuova speranza, che ha a che fare con i programmi futuri di Thiago, che vorrebbe vedere riconfermato l’undici titolare, per ritoccare con nuovi acquisti e un’infornata di nuovi giovani da mettere alle spalle degli attuali undici sfruttando i pesanti contratti in scadenza degli over 30: da Soriano a Sansone, da De Silvestri a Medel. Ma per programmare il futuro urgerà avere certezze alle speranze cullate dalla dirigenza in seguito alle notizie arrivate nelle ultime ore: urgono le firme, più che parole.

Marcello Giordano