Capitombolo Mezzolara, amarezza Corticella

di Nicola Baldini

E’ crisi nera per il Mezzolara di Michele Nesi. Al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio finisce 3-1 per la Sammaurese, con il team biancazzurro che può ora vantare due sole lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Dopo aver chiuso l’andata alla strepitosa quota 30 punti, la formazione budriese si è inceppata nel girone di ritorno sia per il calendario complicato che per i tanti infortuni. I punti raccolti dopo il giro di boa sono appena due in sette partite: servirà un repentino cambiamento di rotta a partire dalla gara di domenica sul campo del fanalino di coda Salsomaggiore per evitare di compromettere una stagione che si stava sviluppando alla grande, ma che sembra star prendendo una brutta piega. E pensare che, già al 6’, la band di Nesi si porta in vantaggio. Jassey entra in area dalla destra e viene sgambettato da Grbic: il direttore di gara concede il penalty, trasformato da Bocchialini nonostante il tocco di Piretro. Ma si tratta di un fuoco di paglia per i padroni di casa che, al 12’, dopo una conclusione di Berardi terminata incredibilmente a lato, subiscono il pari: Casadio, dopo aver chiuso una bella triangolazione con lo stesso Berardi, si presenta a tu per tu con Malagoli e non gli lascia scampo con un preciso diagonale. Galvanizzata dal pareggio, la Sammaurese continua a premere e, tre giri di orologio più tardi, completa la rimonta. E’ Merlonghi, con una splendida conclusione da fuori, a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali. All’8’ della ripresa, la formazione romagnola trova addirittura il tris: è Barbatosta, in tuffo di testa, a battere il portiere locale nonostante il disperato tentativo di quest’ultimo di evitare il gol. Mister Nesi cerca di ridisegnare la squadra ed è proprio un subentrato – l’ex di giornata Mario Giannini – a costruire la migliore occasione per riaprire l’incontro. E’ infatti il 18’ quando il numero 20 di casa si incunea bene in area e lascia partire una conclusione che Piretro respinge di piede. Nel finale, la Sammaurese sfiora addirittura il poker con una rovesciata di Grassi deviata contro la traversa da Malagoli prima di essere allontanata dalla difesa.