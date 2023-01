Carica Emil Banca: in cerca di riscatto con San Benedetto

È un’Emil Banca in cerca di riscatto quella che questo pomeriggio scende in campo, al centro sportivo Bonori alle 14.30 contro San Benedetto, nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di B. La sconfitta di domenica scorsa con la Florentia pesa sul morale e la classifica dei ragazzi di Francesco Brolis, che hanno comunque il diritto e il dovere di lasciarsi alle spalle il momento no e ripartire con maggior slancio in questa seconda sfida dell’anno solare, la prima del 2023 davanti al proprio pubblico. La formazione rossoblù prevede così capitan Soavi estremo, Zambrella e Giacalone trequarti ali, Sacchetti e Fabbri centri; Pancaldi e Bettini formano la coppia mediana, Visentin, Schiavone e De Napoli comporranno la terza linea, Priola e Gambacorta la seconda, con Jorna, Anteghini e Bersani a comporre la prima linea. In panchina a disposizione di Francesco Brolis, ci sono Campestri, Fattori, Amico, Rizzoli, Signore, Busato e Bertini.

f. m.