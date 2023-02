Carica Mudi: "Rossoblù vicini al grande salto"

di Marcello Giordano Classe 1981, ha mosso i suoi primi passi in Italia tra Torino e Lazio. Ma il Bologna rappresenta la sua esperienza più lunga e significativa, che l’ha poi proiettato all’Inter. Lui è Gaby Mudingayi, per tutti a Bologna, il muro, la diga: quella che formò in coppia con Diego Perez. E’ tornato da poco a vivere a Bologna: "La mia seconda casa da sempre, da Casteldebole passo spesso, Marco (Di Vaio, ndr) è un amico", spiega. Lo ha fatto dopo aver aperto un pub e un B&B a Formia. Ma ora ha dato una nuova svolta alla sua carriera, iniziando a collaborare con George Atangana, procuratore che a Bologna portò Taider e Belfodil e che ora cura gli interessi di quel Kessiè che ha lasciato il Milan per il Barcellona e che l’Inter insegue per l’estate. "Ma di mercato non parlo". Gaby Mudingayi, e di Bologna-Inter che ci dice? "Che l’elemento di novità è che questa partita è finalmente molto importante anche per la classifica del Bologna. Per l’Inter da sempre tutte le gare sono importanti: ora lo sono anche per i rossoblù". Gara decisiva per il salto di qualità del Bologna? "Penso lo siano di più quelle successive...