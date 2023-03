Carica Virtus: vietato sbagliare a Istanbul

di Massimo Selleri

Trasferta di Eurolega per la Virtus che alle 18,45 (diretta Sky Sport) sarà impegnata a Istanbul in casa del Fenerbahce. Alla già annunciata assenza di Isaia Cordinier si va ad aggiungere quella di Iffe Lundberg, rimasto a Bologna a causa di un’ influenza che non vuole abbandonare il danese. Spazio per Nico Mannion che dovrebbe tornare a referto in una gara europea dove la Segafredo non parte con i favori, ma deve provare a battere i rivali per continuare la corsa verso i playoff.

"Prima di tutto voglio esprimere la più profonda vicinanza da parte mia e di tutta la squadra al popolo turco per le vittime del terremoto – spiega Scariolo – e mi congratulo anche con il Fenerbahce per aver inserito nel roster Tyler Dorsey, uno dei miei giocatori preferiti. Detto ciò noi abbiamo preparato molto bene questa partita, abbiamo avuto tre buoni giorni di allenamento, abbiamo cercato di lavorare sulle nostre debolezze. Sappiamo di avere alcuni aspetti di gioco da migliorare, per esempio i rimbalzi che non sono il nostro punto di forza considerando il roster e le individualità che abbiamo. Tuttavia possiamo migliorare ricorrendo a un lavoro più consistente da parte di ciascun giocatore, a una buona cooperazione di squadra e mettendo concentrazione in ogni specifica azione di gioco come i tagliafuori e le palle vaganti".

Guardando il percorso che la V nera ha fatto fino qui verrebbe da dire che le prestazioni migliori sono arrivate proprio in gare come queste quando i bolognesi sono scesi in campo con quella leggerezza tipica di chi non ha nulla da perdere.

"Il Fenerbahce è una grande squadra – conclude Scariolo – con un ottimo roster, molto ben allenata, avremo bisogno di una performance di altissimo livello per essere in grado di competere in un’arena calda e gremita. Lo abbiamo già fatto ovunque, ora il nostro sogno e il nostro obiettivo è provare a farlo anche a Istanbul".

Parola alla difesa, ma anche quel gioco frizzante e allo stesso tempo sbarazzino che spesso si nasconde dietro ai risultati a sorpresa. "Ci attende una grande sfida con il Fenerbahce – dice Semi Ojeleye – in una grande arena e contro un’ottima squadra. Dobbiamo esser pronti a lottare per tutti i 40’, sappiamo che non sarà facile ma credo che siamo pronti e preparati per competere. Dobbiamo goderci il momento e se faremo tutto questo il risultato sarà positivo".