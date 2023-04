Carpi all’esame Fanfulla Piena bagarre in vetta

Dopo una strepitosa rimonta, la Pistoiese è riuscita a scavalcare la Giana Erminio in vetta alla classifica. Sarà bagarre fino alla fine: domani gli arancioni toscani ospiteranno il Lentigione mentre la Giana se la vedrà con lo Scandicci. In zona playoff, impegni casalinghi sia per il Forlì che per il Carpi: i ‘galletti’ affronteranno la Correggese mentre il team carpigiano si misurerà con il Fanfulla.

Le partite di domani: Carpi-Fanfulla, Forlì-Correggese, Giana Erminio-Scandicci, Pistoiese-Lentigione, Prato-Real Forte Querceta, Sant’Angelo-Aglianese, Salsomaggiore-Crema, United Riccione-Sammaurese.

La classifica: Pistoiese 65, Giana Erminio 64, Forlì 53, Ravenna 51, Carpi 48, United Riccione e Corticella 46, Aglianese, Sammaurese e Fanfulla 45, Real Forte Querceta 44, Crema 43, Prato 42, Lentigione 41, Mezzolara 40, Sant’Angelo 37, Correggese 34, Scandicci 32, Bagnolese 29, Salsomaggiore 11.