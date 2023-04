Casalecchio, lezione da campioni con Russo

Si è svolta mercoledì, nella Palestra McFIT di Casalecchio di Reno (Via del Lavoro, 55), l’iniziativa ’Train Like a Champion’ con il pugile Clemente Russo. Il tema del workout è stato ’Immunity boost’, con l’intenzione di lanciare un messaggio forte sul benessere fisico: allenati per migliorare te stesso e mantenere un’ottima salute. "L’allenamento deve essere centrale nella nostra vita – ha commentato il campione due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi – così come il benessere che ne è la naturale conseguenza. Non si raggiungono risultati importanti senza un impegno costante a 360 gradi, senza divertirsi".