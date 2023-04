"Caso Juve, si aspetterà la fine delle indagini"

La Procura federale attenderà il termine delle indagini della magistratura, prima di pronunciarsi su Samp, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari in merito alle operazioni di mercato con la Juventus: a renderlo noto è l’Ansa, che fa chiarezza sulle tempistiche che potrebbero riguardare eventuali giudizi sui club che hanno trattato, sottoscritto o comunque pattuito "accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale". Per quel che riguarda il Bologna, la Procura federale è stata infatti a Casteldebole per acquisire le carte dell’affare Orsolini: l’accordo sulla recompra non fu depositato, ma il Bologna si dice sereno in virtù del fatto che quell’accordo non fu mai firmato né dal calciatore né da dirigenti con poteri di firma, fattori questi indispensabili perché l’accordo possa essere ritenuto valido.