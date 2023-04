Cassani, Cunego e Cevoli a sorpresa

Non solo il Giro d’Italia ‘tradizionale’, l’Emilia-Romagna sarà terra di ciclisti e pedalatori anche per quel che riguarda il Giro-E. La competizione riservata alle e-bike (le biciclette elettriche), si svolge in contemporanea con il Giro, e vedrà la nostra Regione protagonista nella giornata di domenica 14 maggio per una tappa tutta romagnola: la partenza sarà a San Mauro Pascoli, l’arrivo, dopo 34 chilometri, al Technogym Village di Cesena. Tra i protagonisti Davide Cassani, presidente di Atp Emilia-Romagna, che sarà il capitano di una delle quindici squadre che parteciperanno all’edizione di quest’anno, insieme a nomi di spicco come quelli Damiano Cunego e Sonny Colbrelli. E, per la tappa romagnola, anche un ospite a sorpresa, come annunciato dallo stesso Cassani: insieme all’ex tecnico della Nazionale Italiana gareggerà Paolo Cevoli, il comico riccionese salito alla ribalta interpretando personaggi ormai diventati culto dei programmi televisivi italiani, dall’assessore Palmiro Cangini ad Olimpio Pagliarani, ‘Il lepro di Viserbella’. Una giornata da non perdere per gli appassionati. Un evento collaterale che coniuga, sport e sostenibilità.

Giacomo Guizzardi