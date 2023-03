C’è anche Orsolini sul treno per l’Europa

di Massimo Vitali

All’ultima curva di una settimana complicata, passata ad ascoltare i segnali che gli lanciava il suo fisico zavorrato da un’infiammazione che da tempo non gli da tregua, Orsolini ieri è riuscito a salire sul treno per l’Arechi. Occhio, perché l’Orso non è un passeggero qualunque sul convoglio rossoblù che deve ricominciare a correre verso una destinazione possibile, ma tutt’altro che agevole, chiamata Europa. La corsa al settimo posto oggi vede sette contendenti racchiuse nell’arco di cinque punti. Il fatto che a comandare il drappello sia la Juve appena promossa con merito ai quarti di Europa League la dice lunga sul ruolo di favoriti che spetta ai bianconeri. Però la palla è rotonda e spesso segue traiettorie bizzarre. Fino a due giorni fa era un azzardo scommettere sulla presenza di Orsolini in campo con la squadra di Paulo Sousa e invece, in un modo o nell’altro, l’esterno d’attacco che in questo inizio di 2023 è diventato l’ago della bilancia del Bologna di Motta ha ribaltato tutti i pronostici e oggi sarà dalla partita.

Se dal primo minuto o come arma di scorta da inserire nella ripresa è difficile prevederlo. Quel che appare probabile è il compagno con cui all’Arechi Orso farà staffetta: Aebischer, già titolare in sua vece una settimana fa con la Lazio. Nota a margine: Orsolini ha fatto di tutto per esserci non solo perché si sente investito della responsabilità di essere uno dei leader tecnici del Bologna di Thiago, ma perché sperava che dall’Arechi passasse anche il treno azzurro.

Forte della preconvocazione del ct Mancini, un Orso recuperato alla causa avrebbe potuto entrare nella lista dei convocati. Nulla da fare invece: il ct azzurro ha ‘depennato’ Orsolini dalla lista, anche se la mezza promessa è quella di dargli una chance quando Orso si sarà messo alle spalle i guai fisici. E Arnautovic? Terza panchina di fila, se Thiago nella notte non avrà cambiato idea.

Stesso trattamento per Zirkzee, perché il ‘nove’ designato dell’Arechi, salvo sorprese, ancora una volta dovrebbe essere Barrow. Dopodiché il calcio è strano e si presta ad ogni paradosso. Barrow, che si è guadagnato la riconferma dopo la prova convincente offerta con la Lazio, non segna dal 16 ottobre ed è fermo a 2 reti. Quel 16 ottobre è stato anche il giorno in cui, a Napoli, Zirkzee ha segnato il suo unico gol in rossoblù. E a sedere ancora una volta rischia di restare Arnautovic, capocannoniere della squadra con 8 reti. Thiago però guarda al merito e non ammette eccezioni alla regola. Vale anche per i probabili ripescaggi di Medel, De Silvestri e Bonifazi, da tempo ai margini e oggi possibili titolari. Un po’ di turnover forse sarà utile per far ripartire sul piano dei risultati (un punto nelle ultime due partite) un Bologna che nella sua storia all’Arechi non ha mai vinto: 2 sconfitte e un pari è il bilancio dei rossoblù in casa granata. E’ andata meglio a Thiago, che la scorsa stagione con lo Spezia la Salernitana l’ha battuta all’andata e l’ha inchiodata al pari al ritorno. Forse il macchinista giusto (vedi treno per l’Europa) per sbancare l’Arechi.