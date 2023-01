C’è un Barrow in più: ma i conti non tornano

di Marcello Giordano

Emergenza totale in casa Bologna. Ieri Musa Barrow è tornato in gruppo, ma è una buona notizia solo a metà per due motivi: la breve storia di Thiago Motta in rossoblù racconta come il tecnico difficilmente rischi giocatori non in condizione; per di più fin qui sugli esterni, nel suo 4-2-3-1, ha sempre preferito alternare un giocatore dalle caratteristiche più offensive a un centrocampista. Morale, è facile che a Udine trovino spazio Aebischer e Orsolini dal 1’ con Sansone di punta. Arnautovic, infatti, ne avrà per un mesetto, Zirkzee prosegue nel lavoro differenziato e quindi rischia di non essere convocato. Si aggiunga Soriano che, in seguito a una contusione non si è allenato neppure ieri ed è a serio rischio per una maglia da titolare in Friuli.

Si aggiungano i lungodegenti De Silvestri e Bagnolini e i casi di mercato Vignato e Kasius, fuori dai programmi di Thiago e mai convocati nelle ultime uscite, ed ecco spiegato come gli uomini siano contati se non di più. Anche perché Dominguez e Medel, nell’ultima sfida con l’Atalanta, da diffidati, hanno rimediato il giallo che farà scattare la squalifica con l’Udinese. Vedi il Bologna e riparti: alla Dacia Arena già fiutano il profumo dell’occasionissima per ritrovare la vittoria che manca dal 3 ottobre contro il Verona, complice l’emergenza. Thiago Motta rischia di dover rinunciare, almeno dal 1’, dalle 10 alle 11 pedine. Il tutto in considerazione del fatto che il tour de force non è finito: giovedì, sarà in programma il match di Coppa Italia con la Lazio, che per il club è di grande importanza e quindi i vari rientri, almeno dal primo minuto, di Barrow e Soriano potrebbero essere rinviati al turno infrasettimane, nella speranza di potersi regalare la prosecuzione del sogno di coppa, con la sfida di domenica che potrebbe vederli entrare solo a partita in corso, per mettere benzina nelle gambe.

Udine, insomma, potrebbe così diventare terra utile a Moro e Schouten per provare a convincere Motta di meritare più considerazione in un reparto in cui, ad oggi, Dominguez, Medel e Ferguson paiono intoccabili. Considerato che si parla di due giocatori sotto esame, non è neppure un tema banale: perché Schouten, dopo il rinnovo di contratto, è scomparso e rischia di finire sul mercato in estate, qualora non dia segnali di ripresa, mentre Moro è a Bologna in prestito (con diritto di riscatto a 6,5 milioni dalla Dinamo Mosca). Il prezzo è eccesivo per un comprimario, ma se il centrocampista dovesse dare segnali di crescita, il Bologna potrebbe pensare a intavolare una trattativa per il rinnovo di prestito, considerati i tanti punti interrogativi in vista della prossima stagione per la mediana, dove Medel è in scadenza (e vorrebbe rinnovare), Dominguez tratta il rinnovo ma in caso di mancato accordo finirà sul mercato, senza considerare Soriano in scadenza. Ci sono argomenti da trasformare in motivazioni, in vista della sfida con l’Udinese: resta da capire se possano bastare a battere un’emergenza che si fa sempre più pesante.

Intanto ieri, dopo mesi difficili, si è operato al ginocchio Kevin Bonifazi. È stato lo stesso difensore a dirlo su Instagram: "Finalmente ora posso iniziare il mio percorso di guarigione"