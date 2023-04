C’è un Bologna che è già in Europa con i suoi tifosi: in Ungheria un nuovo fan club dedicato a Detari

Bologna, 14 aprile 2023 – Toh, c’è un Bologna che in Europa c’è già: anzi nel mondo. E’ il Bologna dei tifosi rossoblù. In principio fu Barile, al secolo Adriano Mottola. Nei mitici anni ‘60 del "Così si gioca solo in paradiso" il popolare supertifoso, approfittando di una trasferta della squadra in Ungheria, prese contatti sul posto per fondare una colonia di sostenitori del Bologna in terra magiara. L’esperimento di Barile, scomparso nel 2006, ebbe però vita breve.

Sessant’anni dopo ciò che non riuscì a Barile è riuscito a Elio Pedini ed Edoardo Corvinelli, rispettivamente l’ambasciatore del Centro Bologna Clubs sul territorio e all’estero e il team manager della CMP Global Basket, squadra di pallacanestro di serie C Gold. Il pivot della CMP è un marcantonio ungherese che di nome fa Lajsz Gergely, detto ‘Gergo’. Gergely è di Debrecen, ma dopo poche settimane sotto le Due Torri è stato contagiato dalla passione per i colori rossoblù: quale ambasciatore più degno del Bologna nella terra di Puskas e Detari? E qui nella testa di Pedini e Corvinelli si è accesa la lampadina: fondare un club di tifosi rossoblù a Debrecen, farne di Gergely il presidente e intitolare il sodalizio all’ex fuoriclasse ungherese che con la maglia del Bologna pennellò calcio d’autore tra il 1990 e il 1992, in due annate sportive che peraltro per il club furono tormentatissime.

Il club Detari invece ha avuto più facile: appena fondato conta già una quindicina di iscritti, tutti reclutati tra amici e parenti di Gergo.

Ma non è l’unico sodalizio di tifosi rossoblù sparsi nei cinque continenti. A Melbourne, in Australia, gode di ottima salute il club guidato da Umberto D’Amico. Poiché proprio a Melbourne, e precisamente tra le fila del Western United, gioca un illustre ex rossoblù come Alessandro Diamanti l’idea è quella di consegnare presto una tessera di socio onorario ad Alino.

Negli Stati Uniti vantano una quindicina di fedelissimi a testa le ‘enclave’ di New York e Miami. Da anni tiene alta la bandiera del Bologna a Phuket, in Thailandia, Stefano De Lucca. Quanto all’Europa, che è l’approdo sognato da tutti i bolognesi dopo gli exploit in serie che sta ottenendo la squadra di Thiago, non mancano i covi rossoblù. Il club di Bruxelles annovera 25 fedelissimi. In Svizzera, patria che diede i natali a Louis Rauch, il dentista di Friburgo che sotto le Due Torri nel 1909 fu tra i fondatori del club e ne divenne il suo primo presidente, c’è un altro sodalizio attivissimo. A completare il quadro del Vecchio Continente ci sono il club di Formentera e la costola, con sede a Lisbona, del club intitolato ad ‘Arpad Weisz’. Morale: anche lungo le strade d’Europa (e non solo) prospera la passione rossoblù.