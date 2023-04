C’è un bomber olandese, ma è Van Hooijdonk

di Marcello Giordano

Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Ma se all’interno di una stagione un solo acquisto non dà i risultati sperati, può essere considerata un successo.

Ancor di più se quell’acquisto è comunque un giovane di belle speranze che ha fatto intravvedere le proprie qualità e se nel frattempo hai lasciato andare un ragazzo di prospettiva in prestito esploso all’estero: ecco la storia di Joshua Zirkzee e Sydney Van Hooijdonk. Il primo è arrivato dal Bayern Monaco, via Belgio, dopo una stagione da 16 gol, titolare dell’Under 21.

Ha dimostrato di avere colpi e qualità, non freddezza sotto porta, con un solo gol all’attivo: troppo poco per un talento pagato 8,5 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita. L’altro è arrivato a costo zero (in realtà circa 500mila euro di intermediazione) dalla serie B olandese.

Bocciato al pronti via, dopo un gol sbagliato alla prima amichevole sulla linea di porta, è finito in prestito per un anno e mezzo all’Heerenveen, Eredivisie olandese: risultato, 25 gol, e soprattutto nell’ultimo weekend si è preso il titolo di capocannoniere della serie A olandese, con 15 gol in questo campionato. Quindici in 29 presenze, che diventano 18 in 33 considerando la Coppa d’Olanda: media superiore a un gol ogni due partite, numeri che gli sono valse il ruolo di titolare nell’Under 21, proprio davanti al collega rossoblù.

Non ha sbagliato quasi nulla, Giovanni Sartori, nell’ultimo mercato estivo. Posch e Ferguson sono due rivelazioni, Lucumì una certezza, Cambiaso si è ritrovato dopo un inizio complicato, Sosa un ragazzo futuribile e di buone speranze, al netto dei soli 1,8 milioni spesi, Lykogiannis una seconda linea affidabile arrivato a costo zero, Moro un centrocampista di assoluto interesse che il Bologna è intenzionato e interessato a fare proprio. Tutto bene, insomma.

Non fosse che c’è di mezzo Joshua Zirkzee. Il quasi che fa la differenza nel non aver sbagliato nulla, ma che nulla toglie all’ottimo operato del nuovo responsabile dell’area tecnica è il ragazzo olandese, pagato tanti soldi: ma Van Hooijdonk potrebbe ammortizzare la spesa.

Ammesso e non concesso che il venitreenne figlio d’arte non torni a Bologna per portare via il posto a Zirkzee.

"Vuole tornare a Bologna", ha fatto sapere di recente il dg dell’Heerenveen. In estate sarà valutato dal Bologna e da Thiago Motta, per poi decidere, in base a eventuali offerte e a quelli che saranno i destini di Arnautovic, Barrow e Zirkzee.

Il prestito ne ha rivalutato le quotazioni, rendendo Van Hooijdonk tra i giovani di prospettiva di assoluto interesse. Anche per il Bologna, che lo riabrraccerà a luglio e che a distanza di due anni dall’acquisto fiuta l’affare.