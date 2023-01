Cesana lancia la Francesco Francia Molinella ringrazia Bianchi e Sanna

Si abbassa il più bello dei sipari sul girone d’andata dei New Flying Balls, che espugnano il parquet della contendente Jesi e arrivano al giro di boa di serie B con un rendiconto di 8-6.

Avvicendamento in C Gold per l’ultima di andata, col Bologna 2016 che si ferma dopo 7 vittorie consecutive e permette l’aggancio in vetta di Fidenza e Basket 2000. Dalle retrovie si ferma di misura la Sg Fortitudo e, complice la vittoria della Francesco Francia nel derby con Anzola, scivola all’ottavo posto. Rimandata a causa di un guasto al riscaldamento la sfida Cmp Global-Arena.

Ha termine con la quarta vittoria consecutiva il girone d’andata di C Silver della Virtus Medicina, che sigilla il secondo posto alle spalle di Correggio superando l’Omega all’overtime. Quarto posto invece per il Cvd Casalecchio di coach Baiocchi, che liquida l’Sb Ferrara e si porta a -2 da Parma. Bene la Bsl nel derby contro la Veni. Ultimo weekend di regular sui parquet della serie D, dove si sono delineati i due macro-gironi Verde (playoff per accedere alla C Unica) e Rosso (playout per non retrocedere).

Nel Verde andranno Modena, Vis Persiceto, Cmo, Forlimpopoli, Castelfranco Emilia, Giardini Margherita, Budrio e International Imola (girone E), Podenzano, Audace Bombers, Vignola, Villanova Tigers, Cavriago, Granarolo, Stars e Selene Sant’Agata (girone F).

Giacomo Gelati