"Che gioia il gol a San Siro Bologna, servono rinforzi"

di Massimo Vitali

"Sono trascorsi quindici anni ma è bello essere ancora ricordati per quel gol a San Siro. Se poi il campionato comincia con un Bologna-Milan meglio ancora". Il gol di Franceso Valiani, alias Ciccio, che quel 31 agosto 2008 a San Siro divenne ‘Valianinho’, è un’immagine che tutti gli uomini di fede rossoblù hanno ancora stampata negli occhi. Vantaggio firmato da Di Vaio, pari di Ambrosini e al minuto 77 il destro in controbalzo da venti metri che s’infilò laddove Abbiati poté solo sperare di arrivare. Valiani, fu lì che si trasformò in ‘Valianinho’.

"Era il debutto in rossonero di Ronaldinho, ma noi con quell’impresa gli rubammo la scena".

A seguire quante sofferenze però.

"Con quei tre punti a San Siro ci giocammo subito il jolly. Poi tre allenatori cambiati, una stagione intensa e una salvezza soffertissima: del resto eravamo una neopromossa".

Arrigoni, Mihajlovic e Papadopulo: chi le ha lasciato di più?

"I primi due. Arrigoni fu quello che mi volle a Bologna in B, a lui ero legatissimo. Poi è arrivato Sinisa e con lui fu amore a prima vista".

Addirittura?

"Il primo giorno in cui entrò nello spogliatoio si respirava già la sua personalità pazzesca. Ma quello che mi colpì di più è che Mihajlovic con tutti era esigente ai massimi, ma quando c’era da fare scudo per proteggere il gruppo non esitava a mettersi contro il mondo intero. In un calcio popolato da tanti, se mi si passa il termine, paraculi, Sinisa era una mosca bianca".

Oggi c’è Motta, che ha dovuto fare un precampionato con i rattoppi e da tempo reclama rinforzi.

"A me Motta piaceva tantissimo da calciatore e mi piace ancora di più da allenatore. E’ un tecnico pensante, che ha la sana ambizione di crescere. Da fuori, leggendo le sue dichiarazioni, mi sono fatto l’idea che non voglia provocare il club bensì stimolarlo ad andare nella direzione giusta. E in fondo fa un ragionamento semplice".

Quale?

"Abbiamo fatto cinquantaquattro punti, ma non è che basta spingere l’interruttore e viene fuori un’altra annata positiva. Nel calcio non c’è nulla di scontato, tanto meno ripetersi. E allora servono giocatori e serve qualità per alzare il livello delle prestazioni: da questo punto di vista Thiago è un allenatore che fa crescere il club".

Saputo però ha inaugurato l’era della severa attenzione ai bilanci.

"Saputo ha fatto del Bologna una delle prime otto-dieci società meglio strutturate della serie A. E il club ha un settore scouting di valore assoluto".

Ma poi c’è l’imponderabile.

"Già, come quel gol a San Siro". Lei oggi che fa?

"Studio da allenatore. Tra un mese ho l’esame per prendere il patentino Uefa B. Senza un pallone tra i piedi non so stare".