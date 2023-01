Chelsea no limits: Mudryk a 100 milioni

Il Chelsea ieri è tornato a vincere dopo cinque gare in Premier, ma in maniera sofferta: 1-0 in casa (gol di Havertz) contro il non irresistibile Crystal Palace. Ecco perché la nuova proprietà Usa investe senza sosta. Dopo Joao Felix, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid (ma subito espulso all’esordio), ecco arrivare un’altra stella. Per cento milioni, cifra tonda. E’ Mykhailo Mudryk, 22enne nazionale ucraino proveniente dallo Shakhtar Donetsk. Il velocissimo esterno ha firmato un contratto di 8 anni e mezzo con il club londinese.