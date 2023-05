Chiappelli fa volare i New Flying Balls

Fiorenzuola

84

New Flying Balls

91

: Casagrande 19, Re 2, Devic ne, Caverni 7, Giacchè 17, Preti 18, Biorac 6, Bettiolo ne, Ricci 5, Magrini 10. All. Galetti.

NEW FLYING BALLS: Carpani 2, Folli 2, Salsini ne, Felici 2, Galletti ne, Balducci 7, Klyuchnyk 26, Chiappelli 19, Barattini 15, Bonfiglio 2, Buscaroli ne, Lasagni 20. All. Loperfido.

Arbitri: Suriano e Turello.

Note: parziali 13-20; 36-46; 53-68. Tiri da due: Fiorenzuola 2039; Ozzano 2139. Tiri da tre: 924; 1120. Tiri liberi: 1721; 1619. Rimbalzi: 28; 34.

Un altro straordinario tassello per i New Flying Balls di coach Loperfido, che liquidano in trasferta Fiorenzuola e si giocherà l’accesso ai playoff, che rappresenterebbe un traguardo storico per gli ozzanesi del presidente Cuzzani al loro quinto anno in serie B, domenica prossima fra le mura amiche di viale 2 Giugno. Al Pala Arti Grafiche Reggiani arriverà infatti Jesi, a +2 sui bolognesi dopo il successo casalingo contro Ancona e con lo scontro diretto a sfavore: all’andata infatti gli ozzanesi si erano imposti 82-89. Con una vittoria i ‘palloni volanti’ staccherebbero l’ultimo pass disponibile per i playoff di categoria, con una sconfitta resterebbero fuori come nella passata stagione. Nel piacentino gara sempre in controllo degli ospiti, con protagonista della serata il quartetto d’archi formato da Chiappelli, Klyuchnyk, Barattini e Lasagni, che riescono a strappare 2 punti importantissimi per tenere vivo il sogno playoff. Ora resta una settimana di lavoro per provare il grande balzo.