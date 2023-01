Chiesto il processo per dodici dirigenti tra cui Agnelli e Paratici

E’ prevista per il 27 marzo prossimo l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma della Procura di Torino che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio di 12 dirigenti (tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Paratici) e della stessa Juventus come persona giuridica. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori ci sono plusvalenze, stipendi e scritture private della società bianconera che hanno portato a ipotizzare i reati di diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni per società quotate in borsa e ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza. In pratica i magistrati contestano ai dirigenti bianconeri di aver ipervalutato alcuni giocatori per sistemare i bilanci nel 2019, 2020 e 2021, quindi già prima del Covid, e di aver annunciato la rinuncia dei giocatori a quattro mensilità nel periodo del Covid, mentre tre di queste sarebbero state semplicemente differite. La "carta Ronaldo" in questo senso può essere la colonna portante del sistema accusatorio che però i legali bianconeri puntano a smontare. I tempi del processo in questo caso saranno più lunghi rispetto a quelli annunciati dalla giustizia sportiva: il 27 marzo c’è l’udienza preliminare, difficilmente si arriverà a sentenza entro la conclusione della stagione sportiva.