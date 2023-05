"Ci è mancato qualcosa Ora tocca alla società"

di Massimo Vitali

Aebischer? "Fantastico". La prestazione dei ragazzi? "Fantastica". L’idea di giocare per 68 minuti senza un centravanti di ruolo? Incomprensibile. Ma Thiago tiene il punto, nel senso che al Mapei Stadium incarta un pari che fotografa bene una sfida tra due squadre da ‘vorrei, ma non posso’. Anche Motta, non a caso, in sala stampa ha quella faccia un po’ così che hanno tutti quelli che speravano in qualcosa di meglio, ma che alla fine si devono accontentare.

"So che i ragazzi hanno dato il massimo – dice –, ma io quando non vinco non sono contento: ecco perché ho un po’ la faccia triste. E’ mancato qualcosa negli ultimi metri: a tratti abbiamo fatto bene, ma possiamo essere più creativi".

Difficile esserlo senza il punto di riferimento offensivo di ogni squadra: il numero nove. Anzi no, il nove (per antonomasia) ieri notte è tornato e si chiama Arnautovic. Promosso dal tecnico: "Marko è entrato bene. Stiamo cercando di inserirlo nel gruppo dopo un’annata difficile in cui ha avuto più di un infortunio. Ma adesso sta migliorando e in questo finale sarà importante per noi".

Occhi puntati sulle prossime quattro partite, ma anche sull’anno che verrà. E questa è quasi una notizia considerata la naturale ritrosia del tecnico ad affrontare il temo del futuro.

"Credo che nelle ultime cinque partite una vittoria l’avremmo meritata – aggiunge prendendola un po’ alla lontana –. Ma ci sono partite che questa squadra può vincere e altre che non può vincere: l’anno prossimo sarà importante il lavoro della società per rinforzare questa squadra".

E’ il segnale che è vicina la fumata bianca per la permanenza di Motta sulla panchina? Lo scopriremo solo vivendo. Al Mapei intanto si è ‘scoperto’ (la scoperta dell’acqua calda) come sia difficile giocare con un centravanti posticcio. La domanda è inevitabile: Thiago che cosa ti ha spinto a rinunciare per due terzi di partita a un nove di ruolo? Risposta che è una non-risposta: "Mi ha spinto la scelta di mettere in campo la migliore squadra possibile". La spiegazione del piano partita è più comprensibile: "Affrontavamo una squadra che, se lasciata giocare, può diventare pericolosa per tutti. Sapevamo che solo con l’arma del possesso palla potevamo contrastare il Sassuolo: quando siamo riusciti a farlo avanzando tutti insieme le cose hanno funzionato, ma non sempre ci siamo riusciti". Male Orsolini: "E’ un ragazzo che ha qualità, ma deve essere più continuo anche durante la settimana. Oggi non è stato al livello della squadra". Vero. Ma toglierlo nel momento in cui poteva duettare con Arnautovic lasciando in campo Aebischer e Barrow, anche no.