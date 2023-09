Cile-Canada, Ultima Chance per l'Italia in Coppa Davis

Oggi a Bologna va in scena la penultima giornata del Gruppo A di Coppa Davis, con Cile-Canada. I nordamericani sono già qualificati in virtù della doppia vittoria per 3-0 contro di noi e contro la Svezia, quest’ultima invece già eliminata per le due sconfitte per 0-3. Noi incontreremo domani gli scandinavi, sempre a partire dalle 15, nell’ultima giornata.