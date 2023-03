Cile, Medel titolare Lucumì in campo 90’

Medel si consola della panchina in rossoblù giocando da titolare e per intero, nel ruolo di centrocampista, l’amichevole che il Cile ha vinto per 3-2 col Paraguay. Titolare e vittorioso anche Lucumì, che ha disputato tutti i novanta minuti della sfida che la Colombia si è aggiudicata per 2-1 sul Giappone. Occhio, perché parliamo di un potenziale titolare: Thiago da qui a domenica valuterà se puntare su di lui o se privilegiare la coppia Soumaoro-Sosa, entrambi rimasti a lavorare a Casteldebole. In teoria un ragionamento analogo si potrebbe fare per Posch, terzino destro titolare nella sfida che l’Austria orfana di Arnautovic ha vinto per 2-1, in rimonta, sull’Estonia. Posch, per la cronaca, ha giocato 82’ e ha messo lo zampino nel gol dell’1-1. Di Barrow si è detto: titolare per 96 minuti ieri a Casablanca nella gara col Mali vinta per 1-0 dal Gambia. Skorupksi in panchina in Polonia-Albania 1-0. E oggi alle 11 rossoblù al lavoro a Casteldebole dopo il martedì di riposo.