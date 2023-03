Cinti e Ranieri spingono la Sg Il Cvd di Baiocchi non si ferma più

Un clamoroso sabato da leoni per i New Flying Balls di coach Loperfido, che respingono la corazzata Fabriano e centrano così la terza vittoria consecutiva che vale la quarta piazza del girone C di serie B. Protagonisti Klyuchnyk, Barattini, Chiappelli e Balducci, che appongono la firma su una vittoria determinante per il futuro ozzanese.

Battuta d’arresto inattesa in C Gold per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che cede le armi a Forlimpopoli e perde terreno su Scandiano, che liquida Anzola e firma il quarantesimo punto. Blinda il quarto posto l’Olimpia Castello, che fa suo il derby contro il Guelfo

In C Silver arriva il ventesimo successo per il Cvd Casalecchio di coach Matteo Baiocchi, bene nell’attesa sfida per il secondo posto contro Parma, che permette ai casalecchiesi di portarsi a +4 sui ducali. Dietro perde terreno la Virtus Medicina, che incappa nel terzo ko consecutivo e vede allontanarsi la terza piazza. A metà classifica trasferta amara per la Veni sul campo della Sb Ferrara. Va alla Vis Persiceto il derby al vertice della poule promozione di serie D (girone E), con Budrio superata e coi persicetani che riconquistano la vetta della graduatoria. Nel girone F è Marzioni il mattatore, con 26 punti che regalano all’Audace Bombers la leadership. Nella poule retrocessione perdono terreno Masi e Voltone.

Giacomo Gelati