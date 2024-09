Bologna, il Circolo Tennis dei Giardini Margherita ospita il primo torneo internazionale: il programma

Bologna, 28 agosto 2024 - Il primo torneo internazionale al Circolo Tennis di Bologna. Dall'1 all'8 settembre scatta la CTB Emilbanca Gardens Cup 15M ITF, torneo del circuito professionistico della FIT che vedrà sfidarsi sulla terra rossa dello storico club bolognese le giovani promesse del tennis internazionale sia in singolo che in doppio.

Con la Coppa Davis sullo sfondo, posizionata con con cura all'interno della club house di uno dei circoli più gloriosi d'Italia, all'interno del polmone verde della città, Francesca Menarini, Vicepresidente CTB, Gianmaria Manghi, Capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Gilberto Fantini, presidente del Comitato Regionale FITP, Raimondo Ricci Bitti, componente del Consiglio Federale della FITP Federazione Italiana Tennis e Padel, e il Direttore del Torneo Alessandro Motti hanno presentato l'evento, che per una settimana consentirà ai talenti più promettenti del tennis di mettersi in mostra sotto le Due Torri.

“Tennis a Bologna, movimento in crescita”

"Il tennis ha assunto in questi anni nella regione un ruolo crescente e ormai apicale, oggi siamo qui a lanciare un nuovo torneo di assoluto livello, proprio nella settimana della presentazione della Coppa Davis 2024, che orgogliosamente ospiteremo in città per la terza edizione consecutiva - ha dichiarato Manghi -. Il movimento è in grande crescita, in questo periodo infatti, assieme alla Davis, si disputeranno altri tornei internazionali che fino a quattro-cinque anni fa non erano presenti nel panorama del tennis emiliano-romagnolo".

"In primis voglio ringraziare la Federazione, che ha annoverato il nostro circolo tra i più prestigiosi del Paese, consentendoci di esporre anche qui anche l'"Insalatiera" - ha commentato entusiasta Francesca Menarini -. Bologna ha una grande tradizione legata alla Davis, finora decisamente positiva: nel'76 una tappa si gioco qui al Circolo e l'Italia alla fine riuscì a vincere trofeo, idem un anno fa, con il girone disputato all'Unipol e il trionfo degli Azzurri pochi mesi dopo a Malaga. L'auspicio chiaramente è di bissare la vittoria del 2023".

"Questa è la regione con il maggior numero di siti differenti dove vengono svolti tornei internazionali - prosegue il numero uno del CRER FITP Gilberto Fantini -: 3 ATP WTA, 6 ITF e 3 Tennis Europe, con l'aggiunta degli Europei Under 16 che Parma ospiterà per i prossimi 4 anni. La CTB Emilbanca Gardens Cup è il primo passo per entrare nel mondo del grande tennis, sperando un domani di poter organizzare qui anche un torneo Challenger. Sono certo che la prossima settimana vedremo all'opera profili molto interessanti".

Il programma

Domenica mattina, 1 settembre, le qualificazioni, dal martedì al venerdì fari accesi sui Giardini con le gare serali. Sabato 7 la finale del doppio e le semifinali del singolo, domenica 8 la finalissima, alle ore 17. L'accesso alle partite è libero e gratuito.

Tra i partecipanti Salvatore Caruso, che nel 2020 battè Jannik Sinner, e la giovane promessa francese Mathys Erhard, oltre agli italiani Gabriele Piraino e Alessandro Pecci.