Cissè, Lo Bosco e Youssefi: spettacolo al Bolognina Camp

di Gianluca Sepe

Le minacce del maltempo non fermano la voglia di pugilato dei bolognesi, con 800 persone che si sono riunite a bordo ring in occasione del Bolognina Boxing Camp 2.0, primo appuntamento della kermesse che la palestra di Alessandro Danè e Franco Palmieri hanno messo in piedi già nel 2022 e che hanno riproposto quest’anno.

Pur non andando in scena a Corte Tre, tra le case popolari di Acer, tra i partner della Bolognina nella realizzazione dell’evento, la manifestazione ha dato vita ad una serata appassionante di Noble Art presso l’Ex Centrale, altra realtà al fianco della palestra bolognese per questo tipo di iniziative.

Il ring allestito nel cortile esterno della struttura ha ospitato 7 incontri che hanno visto i ragazzi di Danè protagonisti, con gli atleti locali che hanno portato a casa 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Un bottino che ha soddisfatto il maestro della Bolognina.

"Sono molto contento dei risultati dei miei atleti, è stata una grande serata di pugilato, di fronte a una grandissima cornice di pubblico, nonostante abbiamo dovuto spostare all’ultimo la location a causa del meteo avverso. Da domani ritorneremo in palestra ad allenarci ancora più duramente in vista del prossimo appuntamento del Bolognina Boxing Camp 2.0, il 26 maggio. In questa magnifica serata, ci è mancato molto il nostro direttore sportivo, nonché organizzatore di questa manifestazione, Palmieri, che era assente per motivi di salute. A Franco voglio fare un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione".

Nel dettaglio, Najib Youssefi ha vinto ai punti contro Lucian Cazimov Iron, Gabriel Leci Iron è stato sconfitto da Amin Boutartour, Mohamed Cissè (Bolognina) ha vinto ai punti contro Gabriele Katorri, Lorenzo Tomasi (Bolognina) ha pareggiato contro Giulio Petronici, Valeria Lo Bosco (Bolognina) ha vinto contro Noemi Ferrara, Hamdi Maatougui (Bolognina) ha perso contro Ahmed Raza (Pugilistica Tranvieri) e infine Parwaz Sdankzi (Bolognina) ha pareggiato contro Francesco D’aniello.