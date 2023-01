Clamorosa Virtus: il Barcellona si inchina

BARCELLONA

75

VIRTUS BOLOGNA

83

BARCELLONA: Laprovittola 11, Kuric 11, Kalinic 4, Mirotic 9, Vesely 12, Jokubaitis, Higgins 5, Sanli 3, Abrines 9, Da Silva 11, Pauli, Nnaji ne. All. Jasikevicius.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 3, Lundberg 20, Ojeleye 16, Shengelia 5, Jaiteh 8, Pajola 5, Mickey 6, Bako 8, Teodosic 8, Weems 4, Belinelli ne, Camara ne. All. Scariolo.

Arbitri: Radovic, Petek, Udyanskyy.

Note: parziali 15-26; 39-42; 57-60.

BARCELLONA (Spagna)

La Virtus che non ti aspetti per personalità, cattiveria e determinazione. I bianconeri restano praticamente sempre avanti contro il Barcellona sfruttando il talento dei propri elementi. Fondamentale una tripla di Teodosic in volata che regala il 70-76 su cui i bianconeri costruiscono una volata vincente.

Unica nota stonata: l’infortunio alla spalla di Nico Mannion che dovrà essere rivalutato.