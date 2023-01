Clamorosa Virtus: il Barcellona si inchina

Barcellona

75

Virtus Bologna

83

BARCELLONA: Laprovittola 11, Kuric 11, Kalinic 4, Mirotic 9, Vesely 12, Jokubaitis, Higgins 5, Sanli 3, Abrines 9, Da Silva 11, Pauli, Nnaji ne. All. Jasikevicius.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 3, Lundberg 20, Ojeleye 16, Shengelia 5, Jaiteh 8, Pajola 5, Mickey 6, Bako 8, Teodosic 8, Weems 4, Belinelli ne, Camara ne. All. Scariolo.

Arbitri: Radovic, Petek, Udyanskyy.

Note: parziali 15-26; 39-42; 57-60. Tiri da due: Barcellona 1530; Virtus Bologna 2230. Tiri da tre: 826; 924. Tiri liberi: 2124; 1214. Rimbalzi: 33; 26.

di Massimo Selleri

BARCELLONA (Spagna)

Con questo stupendo, inaspettato, storico e fondamentale successo, la Virtus si conferma una squadra che quando non ha pressione se la gioca con qualsiasi avversario, mentre quando sente il peso di dover vincere le partite va in tilt.

Al Palau Blaugrana la Segafredo arriva anche a toccare il +13 (15-28), ma il dato più importante è che non si perde d’animo quando subisce un 11-0 di parziale e restando unita continua a giocare. Se i catalani devono fare i conti con l’assenza di un califfo come Tomas Satoransky, i bolognesi non hanno potuto mettere a referto Daniel Hackett e Isaia Cordinier e qui si inserisce una seconda caratteristica che in questa prima parte della stagione ha accompagnato la squadra di Scariolo: con le rotazioni accorciate la responsabilità viene concentrata su pochi elementi le cose vanno molto meglio.

La terza osservazione riguarda Semi Ojeleye. Ci è voluto un infortunio per far emergere l’equilibrio che l’ala dava a tutto il sistema e probabilmente non è un caso che con il suo rientro Iffe Lundberg sia tornato quello di un mese fa e Mam Jaiteh abbia messo in campo una partita solida e concreta. A metà del terzo periodo il primo sorpasso (53-51), ma arriva subito la risposta bianconera con una tripla di Lundberg che poi ruba palla e sigla un altro canestro. Tanto per non farsi mancare nulla si infortuna anche Nico Mannion alla spalla destra. Ogni pallone diventa importante e Scariolo subisce un tecnico per un possesso dubbio che gli arbitri si rifiutano di controllare sul monitor.

Altro passaggio di inerzia sul 57-56 e nuova reazione bolognese (59-68) con Milos Teodosic che fa il direttore d’orchestra. Il serbo sembra indemoniato e quando segna il +6 (70-76) a 2’30’’ dalla fine l’impressione è che il più sia fatto. Ed è proprio così con la Segafredo che gioca in maniera stellare e sigla un altro 0-6 di parziale. Da giocare ci sono 67’’ e neppure il più sciagurato dei suicidi sportivi ribalterebbe questo risultato. Figurarsi una squadra che non molla di un centimetro.