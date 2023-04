Cmp Global, gioia all’ultimo respiro Poker dell’Olimpia e quarto posto

di Giacomo Gelati

Alzano bandiera bianca sul più bello i New Flying Balls, che cadono di misura sul campo di Senigallia dopo tre vittorie consecutive: la testa però è già a mercoledì alle 21, quando i biancorossi di coach Loperfido torneranno sulle doghe di viale 2 Giugno per l’esame contro Ancona. C Gold nel segno della regina Scandiano, che grazie al successo sul parquet di Castel Guelfo ottiene la promozione in Interregionale con due giornate di anticipo: questo grazie al concomitante ko dell’inseguitrice Bologna 2016, che si piega al cospetto del Cmp Global (foto) dopo due overtime (per gli uomini di coach Rota grande soirée di Sorrentino, che chiude con 29 punti). Cala il poker l’Olimpia che piega Forlimpopoli e blinda il quarto posto. Si allunga a tre vittorie la striscia positiva del Cvd Casalecchio di capitan Lelli, che espugna il campo del fanalino della C Silver Grifo Imola e conserva la seconda piazza a -6 dalla capolista Correggio, bene contro l’Sb Ferrara. Dalle retrovie quarto ko per la Virtus Medicina, che nonostante un Zambon strepitoso cede le armi a Santarcangelo e perde terreno per il podio. Bellissimo finale in serie D, dove arriva un nuovo avvicendamento nella poule promozione. Nel girone E il Cmo piega la Vis Persiceto e torna in vetta insieme a Modena e agli stessi persicetani, mentre nel girone F l’Audace espugna Cavriago e approfitta del ko di Villa Verucchio per il primo posto.