Coach Baiocchi dà la carica al Cvd "Equilibrio e lavoro, la nostra forza"

di Giacomo Gelati

Con tutti i consensi che merita la squadra più in forma del momento, reduce da 9 vittorie consecutive, attorno al Cvd Casalecchio orchestrato da uno specialista come coach Matteo Baiocchi (al secondo anno sulle rive del Reno e lo storico traghettatore di Molinella dalla Promozione alla C Gold) è cresciuta l’attenzione in vista della bagarre di fine stagione. Con 5 squadre racchiuse in 6 punti, e con 14 ancora in palio, i casalecchiesi secondi sono più che mai padroni del proprio destino.

Coach, come stanno andando le cose a fronte di questa lunga striscia positiva?

"In tutta onestà non me l’aspettavo, dopo tutto come si fa a immaginare una cosa del genere? Certo, non vuol dire che non ci speravamo. Ma è il frutto di un lungo lavoro e del fatto che abbiamo avuto un attimo di tregua con gli infortuni e recuperando un po’ tutti abbiamo ripreso inerzia ed equilibri. Adesso è rientrata l’emergenza, ma aver inanellato tante vittorie ci è costato molto a livello fisico: i ragazzi giocano su acciacchi e infortuni".

Si aspettava una stagione di questo tipo dopo la finale dello scorso anno persa contro la Cmp Global?

"Fin qui siamo sempre stati lucidi. L’anno scorso abbiamo fatto la finale, ma va anche detto che la formula ha favorito squadre come la nostra. Pur con 14 sconfitte ci siamo infilati in un regolamento un po’ strano. Sapevamo che dovevamo fare un salto di qualità: il livello è più alto e c’è un anno di lavoro in più e questo ci ha aiutati".

Dove può arrivare il Cvd?

"Possiamo arrivare ancora sesti, ma dopo Pasqua sapremo di più del nostro destino. Adesso abbiamo due scontri diretti: la classifica è cortissima e c’è Santarcangelo, che è la squadra più forte, che è sesta e non credo perderà più. Sarà una battaglia e noi ci siamo iscritti. Nonostante il filotto di vittorie siamo tutte lì e sarà un bellissimo finale di stagione".

Statistiche alla mano siete il peggior attacco (59,1 di media), ma la miglior difesa (65,3). Avete trovato la ricetta vincente?

"Stiamo lavorando molto per migliorare le percentuali, ma per fare quello che facciamo in difesa c’è un dispendio di energie enorme e lo paghiamo in attacco. In questo momento è una pallacanestro nata per necessità perché quando eravamo in difficoltà abbiamo deciso di fare questo basket. Ma è la nostra identità".

Oggi alle 21 arriva Scandiano, quinta in classifica e che all’andata vi rifilò un pesante 90-56. Che gara si aspetta?

"Loro sono molto preparati e allenati bene, con giocatori di grande qualità. Sicuramente arriveranno avendo studiato l’avversario. All’andata ne abbiamo presi 30 ed è l’unica partita del campionato che abbiamo sbagliato e ci teniamo a fare bella figura: non siamo certo quelli dell’andata".