Coach Banchi soddisfatto a metà: "Dobbiamo migliorare in area"

Al termine della gara Luca Banchi dà un giudizio positivo sulla prestazione della sua squadra.

"Siamo soddisfatti di questa doppia trasferta – spiega il coach della Segafredo – che ci porta in dote due importanti successi e che ci permette di guardare con fiducia al prossimo ciclo. Il dato a rimbalzo è una delle cose che mi ha lasciato meno soddisfatto: abbiamo Cacok che deve cercare di trovare una dimensione all’interno di una situazione e un campionato che gli sono nuovi. In una gara come queste il nostro centro non può terminare con zero rimbalzi difensivi: per il livello a cui aspiriamo di competere su questo dobbiamo migliorare. Questo è un compito che spetta a tutti, anche se il turnover ci ha portato a rinunciare a Bryant Dunston, ma questo non significa che dobbiamo perdere in consistenza e presenza fisica".

Sempre a causa del turnover, in campionato si possono schierare al massimo sei atleti di formazione non italiana, Ognjen Dobric è stato il secondo straniero che è rimasto in borghese e questo ha consentito a Awudu Abass di ritagliarsi uno spazio importante, con l’ala bianconera che ha risposto presente.

"E’ andata bene – racconta Abass – ho cercato di essere aggressivo fin dall’inizio e il lavoro duro paga. Coach Banchi negli spogliatoi ci ha detto di prestare più attenzione in difesa e sui rimbalzi in attacco, di giocare con più attenzione perché sarebbero ritornati in partita ed è quello che è successo. Una vittoria è sempre una vittoria e questa è la cosa importante. Ogni tanto capita di vincere non giocando bene, però oggi abbiamo giocato bene".

Prima dell’inizio della partita i Forever Boy 1979 hanno esposto lo striscione "Forza Achille" per esprimere il loro sostegno al lungo anconetano, che attende per metà settimana l’esito dei test istologici.

m. s.