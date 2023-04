Coach Dalmonte: "Usciamo a testa alta"

Senza Aradori e Panni e con Thorton costretto ad alzare bandiera bianca dopo meno di 10’ per un problema alla fascia del piede destro, che sarà rivalutato nei prossimi giorni, coach Luca Dalmonte (nella foto) esalta la prestazione dei suoi ragazzi in campo, in una situazione di oggettiva emergenza.

"Dire che siamo in uno stato di emergenza è eufemistico, prima della palla a due, ma ancora di più dopo. Siamo in una situazione oggettivamente difficile. Stasera abbiamo giocato una partita da cui i ragazzi possono uscire a testa alta. Ho visto una squadra scesa in campo con coraggio, dedizione e sacrificio". Una Fortitudo da battaglia che si è arresa nel finale a un implacabile Mayfield, autore di 35 punti, e a Torino.

"Al di là di un tiro o un passaggio sbagliato – aggiunge Dalmonte –, l’atteggiamento, la presenza e l’impegno sono stati inattaccabili da parte dei ragazzi. Se riusciremo ad abbinare queste caratteristiche alle qualità tecniche allora potrebbe venir fuori una situazione interessante per noi". Il coach della Effe non cerca attenuanti dovute a stanchezza e alla condizione fisica della propria squadra. "Non voglio rifugiarmi nell’aver perso le energie anche se, con queste rotazioni 4 su 7 hanno giocato 30’, ovvio che questo ci ha tolto lucidità nel finale, ma dobbiamo anche essere consapevoli della qualità dei nostri avversari e del fatto che abbiamo giocato con un senso. Abbiamo pagato nel finale la stanchezza e la maggiore reazione di Torino, ma non voglio lamentarmi e parlare delle nostre assenze, ma voglio solo esaltare la prestazione di chi è sceso in campo e oggi ha dato il massimo".

Filippo Mazzoni