Coach Marzola lancia la volata finale "Geetit, ultima chiamata per i playoff"

"Non possiamo più sbagliare". Marco Marzola, il tecnico della Geetit Pallavolo Bologna, va dritto al punto. I rossoblù scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 sul campo di Monselice. Già certa della salvezza, Bologna, in queste ultime tre giornate della stagione, si giocherà le chance di rimonta playoff con una certezza: "Dobbiamo vincerle tutte, affrontandone una alla volta".

E guardando i risultati delle altre. La Geetit è nona, distante due punti Parma, settima e ultima qualificata alla post season, che sarà di scena a Savigliano sul campo della quarta.

Ma dovrà scavalcare pure Belluno, che attende Montecchio, ma che la prossima settimana sarà attesa dalla trasferta di Fano. Insomma, le chance che le dirette concorrenti possano perdere punti ci sono.

"Ma noi non dobbiamo sbagliare niente. Soprattutto non dobbiamo correre il rischio di pensare che il match da dentro o fuori sia quello della prossima settimana a Macerata e che le partite con Monselice e Brugherio (all’ultima giornata ndr) siano scontati".

Bologna si presenta quasi al completo all’appuntamento di Monselice. Il regista Govoni e il centrale Orazi hanno sfruttato la sosta per recuperare al meglio dagli infortuni alla caviglia, è fuori solo il libero Gabrielli, ma è ormai tornato il titolare Brunetti. Marzola avrà la possibilità di scegliere e qualche rotazione in più in panchina da sfruttare a partita in corso, ma un solo risultato: "La vittoria. Vogliamo provarci".

Le altre gare: Belluno-Montecchio Maggiore, Mirandola-San Donà di Piave, Macerata-Fano, Garlasco-Brugherio, Gerbaudo Savigliano-Parma, Pineto-San Giustino.

La classifica: Fano 59; Pineto 56; Macerata 47; Savigliano 41; Garlasco, San Giustino 39; Parma 38; Belluno 37; Geetit Bologna 35; San Donà di Piave 25; Brugherio 20; Montecchio Maggiore 19; Mirandola 17; Monselice 11.

Marcello Giordano