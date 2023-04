Coach Scariolo non cerca alibi "Chiedo scusa a tifosi e società"

"Chiedo scusa a titolo personale e a nome della squadra, a tifosi e società". Sergio Scariolo non cerca alibi e neppure prova ad addolcire la pillola in una gara dove la squadra ha costantemente subito le iniziative di Napoli.

"Non è stata una partita all’altezza di quel che ci si può aspettare da noi – continua il tecnico bianconero –. Ci abbiamo provato, ma in maniera sconnessa e non in modo collettivo come avremmo dovuto. Ci siamo fatti condizionare dalla nostra poca precisione al tiro, che è una parte del gioco ma non è tutto il gioco e con le iniziative personali non si vincono le partite. Abbiamo una bassissima energia mentale, prima che fisica, perché ci portiamo sulle spalle il peso di una stagione durissima dietro. Dobbiamo resettare, finire bene la regular season e prepararci ai playoff recuperando la nostra difesa e il senso di giocare in una squadra. Sono le prime cose che si perdono quando si è in difficoltà, perché ognuno pensa al suo orticello".

Nel fotografare la situazione il tecnico è anche il primo a dirsi responsabile di questo momento difficile. "In questi casi la responsabilità è in primo luogo mia. Abbiamo avuto un brutto approccio, con nervosismo ed energia negativa. C’è stato anche dell’orgoglio per provare a recuperare, ma non collettivo. Mi dispiace per i tifosi e per la proprietà, che ha progetti e tanta ambizione. Ci sono ragioni obiettive per questo stato di stanchezza generale, ma dobbiamo trovare il modo di farlo scomparire o almeno di attenuarlo poco a poco".

m. s.