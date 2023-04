Coach Scariolo (quasi) contento "Tre quarti belli, uno scadente"

Sergio Scariolo si dichiara soddisfatto per la prestazione della sua squadra, anche se nell’analisi sottolinea qualche sbavatura. "Tre bellissimi quarti e uno scadente – spiega il coach della Virtus –. In generale abbiamo avuto una buona tenuta difensiva, pur con qualche sbavature e abbiamo anche mosso bene la palla, almeno in quei tre quarti. Durante la regular season te lo puoi permettere, ma nei playoff no, anche se mi rendo conto che certi giocatori hanno un ritardo di condizione. Sono contento di averli tenuti in campo e siano stati loro ad allungare il margine e chiuso la partita. E’ confortante che chi non era andato benissimo nel primo tempo nel secondo tempo si è riscattato. Lo scarto finale forse è troppo, perché Sassari è un’ottima squadra, soprattutto in attacco. Noi però siamo soddisfatti di aver messo un’altra vittoria in classifica e andiamo avanti".

Resta il problema della consistenza in area, uno dei limiti di questa squadra. "La nostra fisicità globalmente è stata inferiore alle nostre possibilità e in vista dei playoff dobbiamo crescere, come continuità. Col rientro di Cordinier e la crescita di Abass e Pajola è ovvio che miglioreremo. Sotto canestro siamo quelli che siamo e non c’è altro da fare, ognuno deve fare al massimo il suo lavoro e noi contro la Dinamo lo abbiamo fatto".