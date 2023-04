Coach Zappaterra frena l’entusiasmo "Non abbiamo ancora vinto nulla Ma vogliamo provarci"

È festa al PalaDozza. "Ma ancora non abbiamo fatto niente", scolpisce il tecnico della Vtb Fcr Edil Bologna Andrea Zappaterra (nella foto Schicchi). Nulla no, il primo passo verso la conquista della Coppa Italia è compiuta. La semifinale è di Fiore e compagne, che annichiliscono Altafratte Padova. "Ma è domani che conta".

Si sa: le finali sono fatte per essere vinte. Prima però bisogna arrivarci. E per Bologna, al primo anno in B1 donne, con il primo posto e i playoff per la promozione in A2 già in cassaforte, è un passo non da poco. Importante è pure un’altra cosa: "Abbiamo giocato il primo match da dentro o fuori della stagione con grande personalità: abbiamo prodotto una grande prova di squadra, dal servizio, all’attacco, dal muro alla difesa. Ma ci attende una squadra di grande esperienza come Costa Volpino, ricca di giocatrici di categoria superiore. Dovremo essere brave ad azzerare questo successo e le emozioni vissute. Perché giocare al Paladozza davanti a 1.000 spettatori per noi è qualcosa di eccezionale".

Qualcosa di eccezionale che potrebbe diventare regola se Bologna centrasse la promozione. Ma per quello c’è tempo. Quello che non può attendere è la Coppa Italia, conquistata con le prove da incorniciare di Fiore e Ristori, ma pure delle centrali e Rita Pavani e Camilla Neriotti. Decisive a muro per scavare il break nel primo set, in attacco nel secondo. Bravissime in un aspetto: "Abbiamo aspettato che la partita arrivasse a noi", raccontano in coro, spiegando le loro emozioni: "All’inizio c’era un po’ di paura, al PalaDozza non avevamo mai giocato e neppure davanti a tanta gente".

Emozione per Neriotti, figurarsi per Rita Pavani, bolognese come il libero Rebecca Laporta, che offre solidità pura in ricezione e difesa. Ma dal centro arrivano 17 punti in tre set e sono oro che cola: "Siamo stati pazienti e quadrate. Solo Fiore e Saccani, nella nostra squadra, hanno già giocato una Final Four di Coppa Italia. Per tutte noi è la prima volta. E la voglia di impresa è tanta". Più che l’esperienza, dovrà essere un fattore la fame, questo pomeriggio, quando la FcrEdil giocherà per alzare il trofeo.

Marcello Giordano