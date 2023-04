Coach Zappaterra: "Qualcosa di speciale, questo gruppo è ancora affamato"

"Tanta roba, sono felice per le ragazze e per il fatto che siamo riusciti a portare 1.800 persone al PalaDozza. Anche della vittoria, ovviamente: viviamo un sogno, siamo in una bolla magica e speriamo di rimanerci".

Parola e musica di Roberto Sabbioni, presidente della Fcr Edil, che trionfa in Coppa Italia di serie B. "Toccherà pagare la cena come minimo – racconta –. Ma speriamo che i regali da parte delle ragazze non finiscano qui". Marco Generali, secondo allenatore della Vtb, si commuove e piange, mentre le ragazze lo stringono in cerchio. Ma soprattutto si balla, si canta, in casa rossoblù.

"I campioni dell’Italia siamo noi", intonano Ristori e Fiore, chiamando a raccolta la curva e lasciando uscire tutte le emozioni di una due giorni intensissima. E’ un trionfo. Reso ancor più speciale dal fatto di giocare davanti a 1.800 spettatori e al PalaDozza, cosa che in serie B1 non è la norma.

"E’ qualcosa di speciale", specifica il coach Andrea Zappaterra, qualora ce ne fosse bisogno. E speciale è la sua FcrEdil: "Siamo partite contratte, sentivamo il peso della posta in palio e la stanchezza, ma le ragazze hanno dimostrato un grande carattere, soprattutto nei momenti difficili. Non abbiamo mai perso il filo della partita: è stata una grande prova di gruppo".

Al primo anno in B1 e in vista dei playoff per la promozione in B1, la FcrEdil dimostra di essere pronta per vincere: "Abbiamo fame, abbiamo saputo vincere. Una bella prova di maturità e professionalità da parte delle ragazze".

Parla di gruppo Zappaterra. Ma per una volta si sbilancia su una singola. Anzi due: "Le centrali Pavani e Neriotti hanno fatto un partitone. Ma se devo dirne una oggi devo riconoscere che Neriotti ha fatto tutto: dalla battuta, al muro, all’attacco, fino a diverse difese decisive. Ma ribadisco: questa è una vittoria frutta di un gruppo magico, che si merita qualche giorno di riposo. Abbiamo un finale di stagione con 3 gare di regular season da giocare e 4 settimane di pausa prima dei playoff: dobbiamo recuperare le forze perché il lavoro non è finito". Ma è iniziato nel migliore dei modi.

Marcello Giordano