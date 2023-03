Colpacci Granamica e Progresso Sasso ko, un pari per l’Anzolavino

Il turno infrasettimanale di Eccellenza ha portato decisamente bene alle cinque formazioni bolognesi che militano nel girone B. Le nostre ‘portacolori’ hanno infatti sfiorato l’en-plein, portando a casa quattro vittorie e un pareggio. Il Progresso di Franco Farneti ha fatto il suo dovere battendo 2-0 (reti di Hasanaj e Laguzzi) il fanalino di coda Del Duca. Ma il successo interno non è il solo motivo per sorridere in casa rossoblù. Grazie a una prestazione praticamente perfetta, il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci è infatti riuscito a espugnare per 2-1 (gol di Boschi e Sabbatani) il campo del Russi, compagine romagnola che distava un solo punto dal secondo posto del Progresso che vale gli spareggi nazionali. In virtù di questi risultati, il team di Castel Maggiore sale dunque a 64, con quattro lunghezze di vantaggio sul Russi e tre sul Sanpaimola. Oltre al Medicina, assoluto protagonista di giornata e ora al sesto posto a pari-merito con la Savignanese, sorride anche il Granamica di Davide Marchini (foto) che, con un super Karapici autore di una tripletta, ha regolato 3-1 il Cattolica ed è salito così in quinta posizione. Colpo grosso anche per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, grazie al successo di Comacchio (2-1 firmato Battaglia e Fratangelo), ha ormai messo una seria ipoteca sulla prima storica salvezza in Eccellenza. L’unico pari l’ha portato a casa il Castenaso di Marco Gelli, impattando 1-1 (Colli) a Sant’Agostino.

Nel girone A è andata peggio, con le due bolognesi che hanno raccolto un pari e un ko: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti è stato regolato 2-0 sul campo della terza forza Virtus Castelfranco, mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo ha pareggiato 0-0 in casa con il Nibbiano.