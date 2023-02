Colpo grosso dei New Flying Balls di coach Loperfido Dal Guelfo arriva il miglior marcatore: la giovane ala Carpani

Si allarga la famiglia dei New Flying Balls, che hanno trovato l’accordo con l’ala bolognese classe 2001 Manuel Carpani, che per il rush finale lascia la canotta del Guelfo (C Gold) per vestire la maglia degli ozzanesi di coach Giuliano Loperfido (serie B). Un accordo che va ad arricchire la rosa biancorossa in vista del derby di sabato alle 20,30 contro la Virtus Imola e che profuma di promozione a pieni voti per un giocatore che lascia Castel Guelfo col titolo di top scorer della squadra (16,1 di media e settimo marcatore del campionato) dopo la trafila che in pochi anni lo ha portato dalle giovanili con la Vis Persiceto fino alla consacrazione con Anzola, con la quale nella passata stagione ha vinto da protagonista il campionato di C Silver.

Per Carpani diventa così l’opportunità di confrontarsi con un campionato di altissimo livello nel quale i ‘palloni volanti’ si stanno consolidando come realtà solida: tuttavia l’altra faccia dell’accordo è l’addio ai gialloblù di Agresti, terzultimi, reduci da 6 sconfitte consecutive.

Il ventiduenne approda a Ozzano, che viaggia al nono posto nel girone C in compagnia di Ancona, Jesi e i cugini imolesi prossimi avversari: sabato ci sono in palio molto più di 2 punti, dato che una vittoria, al di là del complesso tentativo di rovesciare il -16 dell’andata per aggiudicarsi lo scontro diretto, darebbe indicazioni importanti su quelli che possono essere gli obiettivi da qui al 7 maggio, giorno di chiusura della regular season. Con questo ingaggio i New Flying Balls si strutturano ulteriormente per un finale da monitorare.

Giacomo Gelati