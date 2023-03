Colpo grosso UnipolSai: dal Grosseto arriva il potente antillano Albert

La notizia era nell’aria e ora è diventata realtà. L’UnipolSai di Lele Frignani ragiunge l’accordo con Shakir Albert, nato a Willemstat il 24 dicembre 1996. Di origine antillana, si è formato nei Los Angeles Dodgers e, nelle ultime due stagioni, ha preso contatto con la realtà italiana per aver militato prima nel Godo e poi nel Bbc Grosseto.

Si tratta di un esterno, alto 183 centimetri per 83 chili di peso, che fa della potenza nel box di battuta una delle sue arimi principali. Nella passata stagione, proprio in Maremma, ha giocato insieme con due ex giocatori Fortitudo, Paolino Ambrosino e Niccolò Loardi.