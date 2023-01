Colpo Sasso, il Progresso ora è terzo

Non si ferma la corsa del Sasso Marconi allenato da Malaguti che, con una rete realizzata da Geroni, poco dopo il quarto d’ora del primo tempo, piega l’Arcetana. Sempre in Eccellenza, ma nel girone B, giornata assolutamente da dimenticare per Medicina Fossatone e Granamica. Il Medicina, impegnato in casa con il Victor San Marino, parte nel migliore dei modi: al 36’ del primo tempo Sabbatani, ma il pari di Lazzari prima dell’intervallo dà il via alla rimonta degli ospiti che vincono 1-4. Resta in alta quota il Progresso che passa 2-0 in casa della Comacchiese e aggancia a quota 44 il Sanpaimola.

Brucia il ko del Granamica di Vecchiati che, dopo aver rivaltato la rete iniziale di Lessi con le firme di Armaroli e Zattini, cede in volata sotto i colpi di Bellavista e Fratti.

In Promozione, nel gruppo C Satalino fa sorridere il Faro Coop. Basta un sigillo dell’attaccante per piegare un X Martiri e tenere il passo della capolista Zola che rifila un 4-1 al Porretta. Blitz vincente dell’Osteria Grande che, con Cavini e Grazioso (quest’ultimo trasforma un penalty) passa con personalità a Fosso Ghiaia. Sempre nel girone D di Promozione, Maranini allo scadere fa sorridere il Castel San Pietro contro il Placci Bubano.