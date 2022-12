Columbus Gaps prenota la sua ’Tris’

L’ippodromo inaugura il 2023 con un convegno ricco di spunti. Il prologo vedrà i driver non professionisti e i neo quattro anni impegnati in un miglio in cui Diablo D’Asti, in pista con Guido Gnoffo e il tedesco Dowtown As, affidato al vincitore della classifica nazionale di categoria Matteo Zaccherini, si contenderanno i favori del pronostico, mentre Daddy Matto e Piergiovanni Michelotto si candidano come alternative. Dai cadetti si passerà a un confronto riservato ai tre anni che potrebbe regalare il primo successo a Evita Trio, eccellente all’esordio e guidata da Marco Stefani, senza sottovalutare le chance dei debuttanti Elegante Gso e di Ernst Inno, con Natale Cintura e Roberto Vecchione in regia. Nel prosieguo, ancora la leva 2019 con Eclipse Degli Dei, interpretata da Carmine Piscuoglio in pole nel pronostico su Esmeralda Trio-Marco Stefani ed Excelsior-Lorenzo Baldi. Alla quinta corsa – Tris Nazionale – la sfida a maggior dotazione. Incuriosisce la presenza di Columbus Gaps, al via dalla pole position e guidato da Roberto Vecchione, mentre dal secondo nastro si avvieranno soggetti esperti come lo scandinavo Ferry Boko, Zefir Delle Badie e Vortice Leo.