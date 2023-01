Comanda sempre la Giana Erminio

Turno infrasettimanale, come è già capitato in serie D. Va in onda la giornata numero ventitré del girone D.

Il programma: Bagnolese-Mezzolara, Carpi-Prato, Corticella-Crema, Fanfulla-Scandicci, Giana Erminio-Salsomaggiore, Lentigione-Forlì, Pistoiese-Sant’Angelo, Ravenna-Aglianese, Real Forte Querceta-United Riccione, Sammaurese-Correggese.

La classifica: Giana Erminio 51; Pistoiese 42; Forlì 40; Carpi 37; Fanfulla 34; Aglianese e Ravenna 33; Sammaurese e Real Forte Querceta 32; Mezzolara 31; Corticella 29; Prato e United Riccione 28; Crema 27; Lentigione 25; Sant’Angelo 24; Correggese 22; Scandicci 20; Bagnolese 19; Salsomaggiore 6.

