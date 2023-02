Commozione nel pre-gara per Davide e Sinisa

Se sul campo spettacolo ed emozioni non l’hanno fatta da padroni, sugli spalti, invece, non sono mancate. Emozioni forti, specie prima dell’inizio della gara, nel segno di chi lotta per la vita e di chi, purtroppo, non c’è più. "A 21 anni dovevi essere qui. Davide, sei sempre in mezzo a noi". Davide è Davide Ferrerio, tifoso rossoblù rimasto vittima di un tragico pestaggio a Crotone in estate. Ieri ha compiuto 21 anni nel letto del Maggiore, dove continua a lottare tra la vita e la morte. La sua Curva non ha dimenticato nè lui nè la sofferenza della sua famiglia. E neppure il Bologna, che con un annuncio prima dell’inizio della gara ha fatto gli auguri di compleanno al ragazzo. Ma non è tutto. Prima dell’inizio della gara, sul megaschermo del Dall’Ara passano le immagini promozionali del Docufilm ‘We are One’, la serie in onda dal 20 febbraio su Dazn. Scorrono le istantanee di Sinisa, collegato durante l’intervallo di un match per dare consigli, storia che a Bologna conosciamo bene e che testimonia una volta di più le difficoltà vissute e affrontate dal Bologna negli ultimi anni, quando Mihajlovic ha affrontato la malattia e la ricaduta. La serie ripercorre la stagione 2021-22, con contenuti esclusi di backstage e racconta come è cambiato il mondo rossoblù. Emozioni, commozione e lacrime.

Per Davide e per Sinisa, dopo che in settimana c’era stata pure la commemorazione di Niccolò Galli. A tutto questo si aggiunge il carico delle decine di migliaia di vittime del terremoto in Turchia, ricordate con un minuto di silenzio che aggiunge commozione al momento e al pomeriggio.

Marcello Giordano